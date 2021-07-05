Müsilajın sona ermesi için atık su arıtma tesisleri önemli

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki atık su arıtma tesisinin ikinci etap inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Hasan Şıldak, atık su arıtma tesislerinin düzenli ve tam kapasiteyle çalışmasının Marmara Denizi’ndeki müsilaj olayı için önemli olduğunu söyledi.

Günlük 10 bin metreküp kapasitedeki atık su arıtma tesisinin ikinci etap inşaat çalışmaları start aldı. Vali Hasan Şıldak ve il protokolünün katıldığı törenin ardından yapılan incelemede atık su arıtma tesislerinin Marmara’daki müsilajı engelleme noktasında büyük önem arz ettiği belirtildi.

BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray’ın sunumu ile gerçekleşen törenin ardından dualarla tesisin ikinci etap inşaat işlerinin temeli atıldı. Törene katılan Vali Hasan Şıldak, “Bilhassa Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj meselesinden sonra hükûmetimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda Marmara Denizi Eylem Planını yürürlüğe koydu. Bu eylem planının en önemli maddelerinden bir tanesi arıtma tesisleridir. Yani gerek şehir atık su arıtmalarının, gerekse sanayi tesislerinin ve OSB’lerin bir ân önce arıtmalarını iyileştirmesi, olmayanların muhakkak suretle arıtmaya kavuşturulması ve ileri arıtmaya geçirilmesiydi. Bu yönden de adımlar atılıyor. Bizim burada Organize Sanayi Bölgemizde 2021 yılı başında başlattığımız bu girişim aslında o kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Aslında Organize Sanayi Bölgemizde arıtmamız var. Fakat yeterli olmamayıp, ihtiyacı tam olarak karşılamamaya başladığı için böyle bir yatırım gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle bu yatırımı gerçekleştirdik. Allah’a şükür müteahhit firmamız mühletinden önce bu işi tamamlayarak sağlıklı bir şekilde bütün OSB’mizin atık su arıtmasının çevreye herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde hayata geçirilmesini sağlamış olacak. Bu önemli yatırımın bugün yerinde incelenmesi, hem de bir dua eşliğinde hayırla neticelenmesi için temennimizi belirteceğiz. Bütün müteşebbis heyetimizle, il protokolümüzle birlikte buradayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.