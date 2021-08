Başkan Tosun esnafı ziyaret edip bayrak hediye etti

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Bandırma'nın üç merkez mahallesi olan Sunullah, Bentbaşı ve Dere Mahalleleri'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarları, Esnaflar ve vatandaşlarla görüşüp Türk Bayrağı armağan etti.

Büyük Zafer'in 99 ncu yılının kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Bandırma'nın Sunullah, Bentbaşı ve Dere Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşüp bayrak dağıtımında bulundu. Sunullah Mahalle Muhtarı Şener Arabacılar, Bentbaşı Mahalle Muhtarı Aynur Yankol ve Dere Mahallesi Muhtarı Nevzat Man'ın da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerinde esnaflarla ve vatandaşlarla görüşen Başkan Tolga Tosun vatandaşların ve esnafların isteklerini dinledi ve kendilerine Türk Bayrağı armağan etti. Bandırma Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Fener Alayı Yürüyüşüne vatandaşları davet eden Başkan Tolga Tosun, kutlamalar kapsamında 30 Ağustos akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda Gripin grubunun sahne alacağını da ifade etti.

Ziyaretlerinde kendisine ilgi gösteren çocuklara Türk Bayrağı'nın yanı sıra oyuncak da hediye eden Başkan Tosun'un ziyaretlerini sürdürdüğü anlarda ise her üç mahallede de hummalı bir temizlik çalışması vardı. Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Sunullah, Bentbaşı ve Dere Mahalleleri'ni kapsayan hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, mahallelerde bulunan sokak ve caddeler yıkandı, çöp konteynerleri köpüklü sularla temizlenerek, ilaçlandı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tolga Tosun, "Bugün Bandırmamızın merkez mahallelerinden olan Sunullah, Bentbaşı ve Dere Mahallelerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla, esnafımızla görüştük. Mahalle Muhtarlarımız da bizlere eşlik etti. Mahalle sakinlerimizin sorunlarını, isteklerini dinledik ve not ettik. En kısa zamanda not ettiğimiz bu istekleri yerine getirecek çalışmalarımıza başlayacağız. Ziyaretlerimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına girmemiz vesilesiyle vatandaşlarımıza ay yıldızlı bayrağımızı hediye ederek Zafer Bayramı haftasında yapacağımız etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de mahallelerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdiler" dedi.

