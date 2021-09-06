Edremit’te yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde salgın sebebiyle uzun bir süre sınıflarından ayrı kalan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, ilk ders zilini Salih Korkut Budaras İlkokulunda çaldı. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Özbek, öğrencilerin heyecanını ve sevincini paylaştı. Edremit’te 97 okulumuzda; 23 bin 800 öğrenci, bin 898 öğretmenle buluştu. Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda ilçe programına katılan Özbek, meydanda bulunan okul ve kurum müdürleriyle yeni eğitimöğretim yılının açılışını kutladı.

Sayın Özbek: “Hasretimizin vuslata erdiği, öğretmenlerimizin öğrencilerimizle kavuştuğu bu kutlu günde sizlerin karşısında bulunabilmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Biz öğretmenlerin en büyük neşesi, kıymetli öğrencilerimizdir. Yahya Kemal’in şiirinde belirttiği üzere; biz ömrün bütün ikbalini bu vuslata hasret geçiren bir mesleğin neferleriyiz.” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Salgın sebebiyle tedbirlerin sıkılaştığı bu dönemde hafta sonu boyunca Edremit’teki tüm okulları ziyaret ederek alınan önlemleri denetleyen Yakup Özbek, eğitim sürecinde hiçbir aksaklığa mahal verilmemesi için bu denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Sayın Özbek: “Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerine dikkatinizi çekmek istiyorum: ‘En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.’ Bizler bu şuurla vazifemizin başındayız. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bizleri işlerimizde muvaffak eylesin.” sözleriyle yeni eğitimöğretim yılının açılışını kutladı.

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