GÜMÇED Başkanı Mutlu güven tazeledi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma şubesinin üçüncü olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda Başkan Gültekin Mutlu yeniden göreve getirildi.

Eski belediye binası nikah salonunda, Musa Aydın’ın divan başkanlığı, Can Emre ve Nermin Mutlu’nun yazmanlıklarında gerçekleşen genel kurulda çalışma raporunu derneğin başkanı Gültekin Mutlu okudu. Yönetim kurulu olarak üç yıllık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi veren Mutlu, konuşmasının sonunda, “Kimsenin kuşkusu olmasın ki, GÜMÇED olarak bundan sonra da çevre konusundaki duyarlılığımızı ve çalışmalarımızı ödünsüz sürdüreceğiz. Birilerini rahatsız etsek de içinde yaşadığımız ilçeden ile, ilden bölgeye ve ülkeye, ülkeden dünyaya kadar yaşadığımız çevreyi korumak, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için bir zorunluluktur. Bunu unutmadan bize destek olun, güç verin. Eylem ve etkinliklerimize katılın" dedi.

Mutlu'nun konuşmasının ardından ardından yönetim ve denetim kurullarının seçimlerine geçildi. Tek listenin katıldığı seçimde yönetim kurulu üyeliklerine Gültekin Mutlu, Ömer Küçükakça, Can Emre, Can Tekin ve Bahar Kızılkor getirildiler. Denetim kurulunda ise Kenan Gümüş, Mürteza Çağlayan ve Asuman Sözer’e görev verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.