        Haberler Gündem 3. Sayfa Bandırma'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Bandırma'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 07:05 Güncelleme: 11.11.2025 - 07:05
        Bandırma'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bandırma-Balıkesir karayolu Aksakal Mahallesi kavşağında dün akşam saatlerinde bir TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak, yaklaşık 30 metre sürükledi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Nihat Şentürk'ün öldüğü belirlendi.

        Öte yandan çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden yaralı olarak çıkarılan T.O, H.Ş. ve K.Ş, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        TIR şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

