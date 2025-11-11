Bandırma'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bandırma-Balıkesir karayolu Aksakal Mahallesi kavşağında dün akşam saatlerinde bir TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak, yaklaşık 30 metre sürükledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Nihat Şentürk'ün öldüğü belirlendi.

Öte yandan çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden yaralı olarak çıkarılan T.O, H.Ş. ve K.Ş, ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TIR şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.