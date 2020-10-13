Baraj dizisinin 9. son bölümünde; gerçekleri öğrenen Nehir, Nazım’a çok kızgındır. Onu bir daha görmek istemez. Yıkılan Nazım, Nehir’in dolandırıcılıktan arandığını öğrenince onu polislerden son dakikada kurtarır. Issız bir orman içinde kendine ait olan bir ahşap kulübede onu polislerden saklar. Nazım ve Nehir arasında büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.

BARAJ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Tarık, Fulya’nın baraja gelmesine şaşırır. Kemal Bey onu akşam yemeğine davet eder. Yemekte Fulya ve ailesinin evlilik baskısı onu bunaltır. Nehir’i aklından çıkaramayan Tarık, Nehir’i ve Nazım’ı saklandıkları kulübede bulur. Nehir’in karşısına tüm pişmanlığıyla çıkar. Nehir, Tarık ve Nazım arasında bir karar verecektir.