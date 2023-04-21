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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı bu akşam yok mu? 21 Nisan TRT1 yayın akışı

TRT 1'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Barbaroslar'ın yeni bölümün merak konusu olmuş durumda. Başrolünü bu kez Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği dizinin bu akşam olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

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  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı bu akşam yok mu ve neden yok? 21 Nisan Cuma TRT1 yayın akışı

    TRT1'in heyecanla takip edilen tarihi dizisi Barbaroslar, bu yıl Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı adıyla ekranlara geliyor. İkinci sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri derledik. İşte, detaylar...
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı bu akşam yok mu ve neden yok? 21 Nisan Cuma TRT1 yayın akışı

    BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI BU AKŞAM YOK MU?

    Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, bu akşam TRT1 yayın akışında görünmüyor. Sevilen dizinin Ramazan Bayramı arası verdiği sanılıyor.
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı bu akşam yok mu ve neden yok? 21 Nisan Cuma TRT1 yayın akışı

    21 NİSAN TRT1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema)

    21:30 Bayram Havası (Yerli Sinema)

    23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı bu akşam yok mu ve neden yok? 21 Nisan Cuma TRT1 yayın akışı

    BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCU KADROSU

    Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi başarılı isimler yer alıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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