Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ise Carrusel ile yaptığı görüşmede şunları ekledi: "Messi? Bugün La Liga'yı kutlayan pek çok adamın çok iyi bir arkadaşı… Eminim çok mutludur! Messi'nin geri dönmesini çok isterim."