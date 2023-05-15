Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

Barcelona şampiyonluğunu kutlarken başkan taraftarları sevindiren bir söz verdi. Katalan ekibin başkanı Joan Laporta, bu yaz Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Ezeli rakibi Espanyol'a konuk olan Barcelona, ev sahibi ekibi 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Şampiyonluk sevinçlerinde Barcelona başkanı Laporta, Messi'yi Barcelona'ya bu yaz transfer etmek için elinden geleni yapacaklarını açıkladı.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Laporta, pazar günü Barça'nın 2022-23 La Liga şampiyonluğunu kazanmasından sonra Jijantes'e verdiği demeçte, "Leo Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ise Carrusel ile yaptığı görüşmede şunları ekledi: "Messi? Bugün La Liga'yı kutlayan pek çok adamın çok iyi bir arkadaşı… Eminim çok mutludur! Messi'nin geri dönmesini çok isterim."
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Mali zorluklar nedeniyle kendisine yeni sözleşme öneremeyen Barcelona'dan ayrılan Messi iki sezon sonra yeniden Barcelona gündemine girdi.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    PSG ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Messi'nin talipleri oldukça fazla.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Barcelona'nın Arjantinli süperstarı kadrosuna katabilmesi için, mali zorlukları aşması, MLS ve Suudi Arabistan ekipleriyle yarışması gerekiyor.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Aktarılan haberlere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, yıldız futbolcuya yılda 400 milyon Euro kazanabileceği bir sözleşme önermişti.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Daha önce İspanyol basınında çıkan haberler göre ise Barcelona, Messi'ye yıllık sadece 25 milyon Euro verebilir.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    PSG'de, Suudi Arabistan'a izinsiz bir şekilde tatil için gitmesi sebebiyle 2 hafta kadro dışı kalan daha sonra bu cezası affedilip tekrar takıma katılan Messi, çıktığı maçta Parisli taraftarlardan yoğun tepki görmüştü.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

    Messi'nin Fransız ekibinden sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.