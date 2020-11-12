Euroleague'de 8. hafta heyecanı Barcelona Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 23:00'de başlayacak. İşte zolru maçla ilgili merak edilenler...

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 8. hafta maçı olan Barcelona Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 23:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

Nando De Colo yok

Fenerbahçe’de Fransız oyuncu Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı ve Barcelona kafilesinde yer alacak. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed de takıma dahil oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 75.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Barcelona ise 81.1 sayı, 34.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener’de Lorenzo Brown 12.3 sayı, Barca’da Nikola Mirotic 16.8 sayı ortalamalarıyla oynayarak takıma katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna),Olegs Latisevs (Letonya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.