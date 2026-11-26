Sakarya'da Kaynarca Belediyesi'ne ait Hayvan Toplama İstasyonunda çok sayıda hayvanın öldüğüne dair haberlerin gündeme gelmesi üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

İHA'nın haberine göre yapılan incelemelerde istasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edildi. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatılırken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli soruşturma açıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaynarca Belediyesi personeli 3 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haber portallarında Kaynarca Belediyesine ait Hayvan Toplama İstasyonundaki hayvan ölümlerine ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.