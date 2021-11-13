Barış için toplandılar: 1'i ağır, 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişiminde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma, tarafların birbirlerine ateş etmesiyle, silahlı çatışmaya döndü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin tarafları ayırmasıyla, çatışma sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.