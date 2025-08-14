"Barış Rusya ve Ukrayna'nın elinde"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasının, güvenlik garantilerinin yanı sıra toprak anlaşmazlıkları ve çatışmanın merkezindeki iddialar hakkında da görüşmeler gerektireceğini söyledi.

Rubio, Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano ile başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye değinen Rubio, bu zirvede Ukrayna ve Rusya arasında "çatışmaların durdurulması" umudunu paylaştı.

Rubio, "Barışa ulaşmak için hepimizin, güvenlik garantileri hakkında bir konuşma yapılması gerektiğini kabul ettiğimizi düşünüyorum. Toprak anlaşmazlıkları, hak talepleri ve bunların ne için savaştığı hakkında bir konuşma yapılması gerekiyor." dedi.

Trump'ın, öncelediği konunun çatışmaların durdurulması olduğunu vurgulayan Rubio, söz konusu detayların ise bunun ardından masaya getirileceği ve çözülmesinin zaman alacağı değerlendirmesinde bulundu.