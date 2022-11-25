Bartın'ı sağanak vurdu

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da sağanak etkili olurken, kent merkezindeki birçok bölgede taşkınlar meydana geldi.
Kent merkezinde metrekareye 40 kilogram yağış düşerken, BartınZonguldak yolunda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bartın Toptancılar Sitesi'nde de taşkın olurken, belediye ekipleri çalışma başlattı. Orduyeri Mahallesi'nde ise yamaçlardan gelen sel suları, Amasra yolunu doldurdu. BartınUlus yolu ile bazı köylerde derelerin taşmasıyla yolların kısmen hasar gördüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-11-25 16:21:50
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