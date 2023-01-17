Ayıların kuş uykusuna geçtiğini düşünenlere uyarı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN Üniversitesi Orman Fakültesi'nin 'Yaban hayatının fotokapanla belirlenmesi' projesinde, ormanlara kurulan fotokapanla ayıların kış uykusuna geçmediği tespit edildi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, bölge halkını uyararak, "İklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması, bozayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Orman köylüleri ve işçilerimizin, mantar toplamaya gidenlerin olası bozayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda var" dedi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nün 'Yaban hayatının fotokapanla belirlenmesi' projesi kapsamında, ormanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı izlendi. Kış mevsimine rağmen kar yağışının olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ayıların kış uykusuna geçemediği görüldü. Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, 10 yıldır fotokapanla izleme yaptıklarını, bu kış bozayıların sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu yıl iklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması bozayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Küresel iklim değişikliğinin göstergesi olarak meydana geldiğini düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışmada şu anda çok sayıda bozayının sahada geçmiş yıllara göre daha yoğun olarak dolaştığını görebiliyoruz. Normalde kış ayı içerisinde bozayıları görmek mümkün ama yoğunluğun artması açıkçası bizi endişelendirdi" dedi.

Ayıların kış uykusuna geçtiğini düşünenleri uyaran Doç. Dr. Özkazanç, "Bu açıdan ormanda ilişkisi olan orman köylüleri ve orman işçilerimizin, özellikle mantar toplamaya giden vatandaşlarımızın olası bozayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda vardır. Olası karşılaşmada hayvanları, bozayıları rahatsız etmemek; onlardan mümkün olduğu kadar yavaş, sakin şekilde uzaklaşmak hayatları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bozayıların kış uykusuna yatma ve uyanma dönemlerinde çok aç oldukları, bu anlamda saldırgan oldukları unutulmamalıdır. Özellikle de yavrulu olan bozayılardan mümkün olduğu kadar uzak durulmasında fayda vardır. Bir de orman içerisinde böyle bir tehlikeyi hissedebiliyorsa bir insan, mümkün olduğu kadar fazla gürültü çıkararak, civardaki bozayıları rahatsız etmesi ve onlarla karşılaşmalarını engelleyecektir" diye konuştu.

'AYILARIN HAYVANSAL BESİNE YÖNELMESİ YÜKSEK İHTİMAL'

Meyve yemişlerin az olması nedeniyle bozayıların hayvansal besine yönelebileceğini de söyleyen Doç. Dr. Özkazanç, "Ayıların beslenme sürelerinin uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla ayı da alanında daha fazla dolaşmaya başlıyor. Normal şartlarda bozayılar yırtıcı hayvan statüsü içerisinde yer alırlar. Ancak bu ayılar hayvansal beslenmeden daha çok meyvelerle ve yemişlerle beslenmeyi tercih ediyorlar. Şu anda mevsim itibarıyla meyve ve yemişlerin daha az olduğunu biliyoruz hatta ayıların birçok bitkinin sulu kısımlarını da tükettiği düşünüldüğü zaman bozayıların da hayvansal besine yönelmeleri daha yüksek olabilir ve bu mevsim içerisindeki davranışlarında ise farklılıklar gözlemek mümkün olacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-01-17 10:37:40



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