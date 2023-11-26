Bartın´da, sahildeki çay bahçesinin kulubesi yandı
BARTIN´ınKurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyü sahilinde bulunan çay bahçesinin kulubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BARTIN´ınKurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyü sahilinde bulunan çay bahçesinin kulubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Ovatekkeönü köyü sahilinde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan Hüseyin Aslan´a ait çay bahçesi kulübesinde bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucunda söndürülen çay bahçesindeki kulube kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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