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        Bartın´da, sahildeki çay bahçesinin kulubesi yandı

        BARTIN´ınKurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyü sahilinde bulunan çay bahçesinin kulubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:10
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        Bartın´da, sahildeki çay bahçesinin kulubesi yandı
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        BARTIN´ınKurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyü sahilinde bulunan çay bahçesinin kulubesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Ovatekkeönü köyü sahilinde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan Hüseyin Aslan´a ait çay bahçesi kulübesinde bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucunda söndürülen çay bahçesindeki kulube kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma  başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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