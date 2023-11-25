Bartın için fırtına uyarısı yapıldı, tekneler karaya alındı (2)

FİLYOS´TAKİLOJİSTİKGEMİLERİ, AMASRA LİMANI'NA GETİRİLDİ

Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde `Filyos Vadisi Projesi´ kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan `Altan´, `Hakan İlhan´, `Korkut´ ve `Sancar´ isimli gemiler, fırtına uyarısının ardından Amasra Büyük Limanı'na çekildi. Amasra Büyük Liman´da bulunan balıkçı teknesi sahipleri ise halatları sağlamlaştırarak önlem aldı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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