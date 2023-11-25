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        Bartın için fırtına uyarısı yapıldı, tekneler karaya alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:00
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        Bartın için fırtına uyarısı yapıldı, tekneler karaya alındı (2)
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        FİLYOS´TAKİLOJİSTİKGEMİLERİ, AMASRA LİMANI'NA GETİRİLDİ

        Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde `Filyos Vadisi Projesi´ kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan `Altan´, `Hakan İlhan´, `Korkut´ ve `Sancar´ isimli gemiler, fırtına uyarısının ardından Amasra Büyük Limanı'na çekildi. Amasra Büyük Liman´da bulunan balıkçı teknesi sahipleri ise halatları sağlamlaştırarak önlem aldı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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