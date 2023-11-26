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        Bartın'da fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, tekneler limana sığındı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, tekneler limana sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:49
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        Bartın'da fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, tekneler limana sığındı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, tekneler limana sığındı.

        Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı, dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle de tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

        Bazı vatandaşların dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştığı ilçede, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem alıyor.

        ​​​​​​​Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle dün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan", "Hakan İlhan", "Korkut" ve "Sancar" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden teknelerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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