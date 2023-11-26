Bartın'da fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, tekneler limana sığındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, tekneler limana sığındı.

Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı, dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle de tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bazı vatandaşların dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştığı ilçede, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem alıyor.

​​​​​​​Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle dün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan", "Hakan İlhan", "Korkut" ve "Sancar" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden teknelerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi bekleyişini sürdürüyor.