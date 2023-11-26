Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi BARTIN'ınAmasrailçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

BARTIN'ınAmasrailçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

Kentte saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan', 'Hakan İlhan', 'Korkut' ve 'Sancar' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.