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        Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi

        BARTIN'ınAmasrailçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:00
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        Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi
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        BARTIN'ınAmasrailçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 4 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

        Kentte saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan', 'Hakan İlhan', 'Korkut' ve 'Sancar' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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