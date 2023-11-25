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        Bartın'da balıkçılar fırtına uyarısı üzerine tedbir aldı

        Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:19
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        Bartın'da balıkçılar fırtına uyarısı üzerine tedbir aldı
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        Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

        Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

        Geçen hafta yaşanan ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aşan ilçede balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

        Öte yandan beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan", "Hakan İlhan", "Korkut" ve Sancar" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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