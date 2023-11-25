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        Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Şenliği'nde yaklaşık yarım ton hamsi tüketildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:41
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        Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Şenliği'nde yaklaşık yarım ton hamsi tüketildi.

        Amasra Kaymakamlığı ve çeşitli derneklerin organizasyonunda Çakraz tatil köyü sahilindeki şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen yaklaşık yarım ton hamsi ikram edildi.

        Hamsi temizleme, pişirme ve dağıtımında 30'a yakın kişinin görev aldığı etkinlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde eğlendi.

        Misafirlere helva da ikram edilen şenliğe, Bartın Üniversitesi öğrencileri de belediye servisleriyle ücretsiz taşındı.

        Çakraz ve Köyleri Yardımlaşma Kalkındırma ve Turizm Derneği Başkanı Murat Önel, Bartın ve bölgede ilk kez hamsi şenliği düzenlediklerini, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

        Önel, "Şu anda burada yarım ton hamsi tedarik ettik. Çakraz'da yaşayan vatandaşlarımız da bize çok destek verdi. Etkinliğimize yaklaşık 3 bin kişi katıldı." dedi.

        Şenliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ile çok sayıda kişi katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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