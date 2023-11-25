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        Bartın için fırtına uyarısı yapıldı, tekneler karaya alındı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü´nün şiddetli fırtına uyarısı üzerine Bartın´ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağındaki balıkçı tekneleri karaya alındı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, "Meteorolojinin uyarısından sonra barınaktaki bütün balıkçı teknelerimizi karaya aldık. Limanda hiç tekne kalmadı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:00
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        Bartın için fırtına uyarısı yapıldı, tekneler karaya alındı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü´nün şiddetli fırtına uyarısı üzerine Bartın´ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağındaki balıkçı tekneleri karaya alındı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, "Meteorolojinin uyarısından sonra barınaktaki bütün balıkçı teknelerimizi karaya aldık. Limanda hiç tekne kalmadı" dedi.

        İlçeye bağlı Tarlaağzı balıkçı barınağı liman mendirek bölümünün 150 metrelik bölümü 2020 Ocak ayında yıkıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarım çalışması başlatılırken, geçen haftaki fırtına nedeniyle 3 yıl önce hasar gören bölümdeki açıklık arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün yarın için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı öncesinde balıkçı barınağında bulunan yaklaşık 100 küçük balıkçı teknesi karaya alındı. Balıkçı barınağında bulunan trol tekneleri ise Bartın limanına götürüldü. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri Bartın genelindeki Amasra limanı, Tekkeönü limanı ve Kurucaşile limanında balıkçıları uyararak, fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istedi.

        Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, "Limanımız geçtiğimiz senelerdeki fırtınada bir bölümü yıkıldı, şu anda çalışmalar devam ediyor ama yine de risk oluşturduğu için Tarlaağzı balıkçı barınağındaki bütün teknelerimizi karaya çektik. Büyük trol teknelerimizi Bartın limanına göndereceğiz. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına sonrasında herhangi bir zarar görmedik, meteorolojinin de yaptığı uyarı sonrasında limanımızdaki bütün teknelerimizi güvenli yerlere alarak, gerekli tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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