Bakan Tekin: Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumdayız
BARTIN'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim.
BARTIN’da konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Teknolojik altyapı itibarıyla okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip durumdayız. Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bartın’a geldi. İlk olarak Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ı makamında ziyaret eden Bakan Tekin, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, son yıllarda eğitime yapılan yatırımlarla Bartın’da derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ortalamalarının yakalandığı söyleyerek şunları kaydetti:
“Eğitim ve öğretim altyapısı, seferberlik ruhuyla birlikte çalışma azmiyle ancak mesafe katedebilir. Bu anlamda Bartın'da devam eden yatırımlarımız ve tamamlanma tarihleri gibi konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki yatırım yılı itibarıyla burada yatırım programımıza alacağımız okulları da değerlendirdik. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 22 yılda eğitime yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında hem 4’üncü hem de 8’inci sınıflar düzeyinde, hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen, 2002'den itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımaktır. Bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren, uluslararası anlamda rekabet gücümüzü artırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan, eğitimde yeni yaklaşımları odağına alan ve bu kapsamda milli ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven, ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacına da matuf olacak şekilde; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdik. İnşallah bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtamızı daha yükseğe çıkarmış olacağız. Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Teknolojik altyapı itibarıyla da okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip durumdayız. Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz. Bu vesileyle Bartın'da da sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bakan Tekin, daha sonra AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ı parti binasında ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla birlikte basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Tekin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaretinin ardından Karabük'e hareket etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.