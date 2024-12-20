Bakan Tekin: Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumdayız

BARTIN’da konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Teknolojik altyapı itibarıyla okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip durumdayız. Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz" dedi.

“Eğitim ve öğretim altyapısı, seferberlik ruhuyla birlikte çalışma azmiyle ancak mesafe katedebilir. Bu anlamda Bartın'da devam eden yatırımlarımız ve tamamlanma tarihleri gibi konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki yatırım yılı itibarıyla burada yatırım programımıza alacağımız okulları da değerlendirdik. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 22 yılda eğitime yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında hem 4’üncü hem de 8’inci sınıflar düzeyinde, hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen, 2002'den itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımaktır. Bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren, uluslararası anlamda rekabet gücümüzü artırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan, eğitimde yeni yaklaşımları odağına alan ve bu kapsamda milli ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven, ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacına da matuf olacak şekilde; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdik. İnşallah bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtamızı daha yükseğe çıkarmış olacağız. Fiziki altyapılarımızla takdire şayan bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Teknolojik altyapı itibarıyla da okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip durumdayız. Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz. Bu vesileyle Bartın'da da sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.