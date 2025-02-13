Uzman doktor, 52 yıldır yağlı boya resim yapıyor

BARTIN Devlet Hastanesi'nde 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Bayram Yorulmaz (77), lisede başladığı resim tutkusunu 52 yıldır sürdürüyor. 5 metrekarelik bir konteynerde yağlı boya resimler yapan Yorulmaz, "Resim benim için tutku, resim yapmadan durma şansım yok" dedi.

Kentteki özel bir tıp merkezinde doktorluk yapan Bayram Yorulmaz, 52 yıllık resim tutkusu ile dikkati çekiyor. 1980 yılında Bartın Devlet Hastanesi'ne göğüs hastalıkları uzmanı olarak atanan Bayram Yorulmaz, burada 28 yıl görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra kentte bulunan özel bir tıp merkezinde uzman doktor olarak çalışmaya devam eden Yorulmaz, bir yandan da tıp merkezinin arkasındaki 5 metrekarelik konteynerde mesai saatleri dışında resim yapıyor. 500'ün üzerinde tablosu bulunan Yorulmaz, 20'nin üzerinde de kişisel resim sergisi açtı.

'BENİ HERKES TEŞVİK ETTİ'

Lise yıllarında resim tutkusunun başladığını belirten Bayram Yorulmaz, "Lise yıllarında yaptığım resimler öğretmenler odasında asılmaya başladıktan sonra çok beğenildi ve beni herkes teşvik etti. Ondan kendimi resim yapmaya verdim ve neredeyse derslerimi ihmal edecek seviyeye geldi. Daha sonra üniversite yıllarında çok resim yapamadım ama yine de çizimler yapmaya devam ettim. Daha sonra Diyarbakır Silvan ilçesinde çalışırken yaptığım resimleri orada halk eğitim merkezinde sergiledim. Sonrasında yağlı boya resimler yapmaya başladım" dedi.

'BAZI HASTALAR ÇOK ŞAŞIRIYOR, ATÖLYEYE GELİYORLAR'

Bayram Yorulmaz, "Resim benim için tutku, resim yapmadan durma şansım yok. Aynı bir balıkçının her gün balığa gitmesi gibi bir hobi benim için. Burada küçük bir atölye oluşturdum. Burada fırsat buldukça resim yapmaya devam ediyorum. Bana gelen hastalar resim yaptığımı duyunca bazıları çok şaşırıyor, merak edip atölyeye geliyorlar. Hekimlik zor bir meslek, hata kabul etmez. Bunun eğitimini almadım ama yapboz taktiği alıştım. Şu ana kadar 500'ün üzerinde yağlı boya tablo yaptım, yine 20'nin üzerinde de sergi açtım. Resimlerimde doğa ve natürel yapıyorum. Sağlığım el verdiğince resim yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.