Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da zirvede kar güzelliği

        BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        ABONE OL

        BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölge dronla görüntülendi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Soğucaksu geçidine yakın köyler Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köyleri ile karla kaplanan bölge dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu

        Benzer Haberler

        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Bartın'da kar yağışı
        Bartın'da kar yağışı
        Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
        Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi