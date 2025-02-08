Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği

        BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre Dağları Milli Parkı'nda kar güzelliği
        ABONE OL

        BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli parktaki manzara, havadan dronla görüntülendi.

        Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor. Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

        KAR KALINLIĞI 50 SANTİM

        Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın’ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 50 santime yaklaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar hayran bıraktı. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi’ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok

        Benzer Haberler

        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı