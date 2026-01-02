Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli

        Rusya'dan yola çıkarak Samsun üzerinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana yanaşamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya'dan yola çıkarak Samsun üzerinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana yanaşamadı.

        Soçi kentinden 3 gün önce 955 Rus turist ve 455 personelle hareket eden Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

        Römorkör yardımıyla limanın ucuna yanaşan gemi, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle liman içinde manevra yapamayınca liman dışına çıktı.

        Limana 5 kez girme denemesinde bulunan gemi, liman dışında yaklaşık 1 saat bekledi. Gemi, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle Amasra limanına demirleyemeden İstanbul'a hareket etti.

        Yolcu gemisi, 18 Ocak 2023'te şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarpmış, gemide ve limandaki usturmaçalarında hasar oluşmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Benzer Haberler

        Amasra'da kruvaziyer, fırtına nedeniyle limana yanaşamadı
        Amasra'da kruvaziyer, fırtına nedeniyle limana yanaşamadı
        Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Bartın'da eğitime kar engeli
        Bartın'da eğitime kar engeli
        Ekipler, kardan kapanan yolu açıp köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı
        Ekipler, kardan kapanan yolu açıp köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı
        Bartın'da Cuma günü okullar tatil
        Bartın'da Cuma günü okullar tatil