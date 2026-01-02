Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisine rüzgar engeli

Limana 5 kez girme denemesinde bulunan gemi, liman dışında yaklaşık 1 saat bekledi. Gemi, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle Amasra limanına demirleyemeden İstanbul'a hareket etti.

Soçi kentinden 3 gün önce 955 Rus turist ve 455 personelle hareket eden Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

