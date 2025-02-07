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        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:45
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        Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan bu kişiler, tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.

        İstanbul'dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesine gelen ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sörf yapmak için Hisar köyü Çambu yalısı mevkisinde denize girdi. Denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen, boğulma tehlikesi geçiren 2 sörfçünün yardım çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde, yaklaşık 1 saat mücadele veren bu kişiler kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Sörfçüler, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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