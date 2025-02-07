Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan bu kişiler, tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.

İstanbul'dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesine gelen ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sörf yapmak için Hisar köyü Çambu yalısı mevkisinde denize girdi. Denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen, boğulma tehlikesi geçiren 2 sörfçünün yardım çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde, yaklaşık 1 saat mücadele veren bu kişiler kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Sörfçüler, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı’na götürüldü.