Dalgalı denizde sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan bu kişiler, tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.
İstanbul'dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesine gelen ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sörf yapmak için Hisar köyü Çambu yalısı mevkisinde denize girdi. Denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen, boğulma tehlikesi geçiren 2 sörfçünün yardım çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde, yaklaşık 1 saat mücadele veren bu kişiler kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Sörfçüler, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı’na götürüldü.
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