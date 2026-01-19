Habertürk
        Bartın Haberleri

        Bartın'da çöp kamyonu ile toprak yığını arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı

        Bartın'da çöp kamyonu ile toprak yığını arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:23
        Bartın'da çöp kamyonu ile toprak yığını arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı
        Bartın'da çöp kamyonu ile toprak yığını arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı.

        Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak'ta rampadan çıkan C.A'nın kullandığı 74 AAB 760 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, kar ve buzlanma nedeniyle kaydı.

        Toprak yığınına çarparak durabilen kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Gökhan A. sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kar ve buzlanma nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çeken ambulans, iş makinelerinin yolu temizlemesiyle bölgeye ulaştı.

        Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Gökhan A. bacağından yaralandı.

        Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

