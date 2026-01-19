Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Giriş: 19.01.2026 - 08:12 Güncelleme: 19.01.2026 - 08:12
        Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle bazı tedbirler alındı.

        Bu kapsamda saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

