Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle 186 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bartın'da kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60, kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Zonguldak'ta kar nedeniyle 142 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentten önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kar küreme çalışmaları sürüyor.

Düzce'de de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.