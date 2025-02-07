Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle 186 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de 186 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        Bartın, Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle 186 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Bartın'da kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60, kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ekipleri Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

        Zonguldak'ta kar nedeniyle 142 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentten önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekiplerin kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Düzce'de de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Skriniar ve Talisca listede
        Skriniar ve Talisca listede
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor

        Benzer Haberler

        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın'da zirvede kar güzelliği
        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşı...
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Amasra havadan görüntülendi
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada