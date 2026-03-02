Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Maydanoz köftesi

        SELİM BOSTANCI - Karadeniz yöresinin özgün lezzetlerinden maydanoz köftesi, sofraları süslemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bartın'ın lezzetlerinden maydanoz köftesinin yapımı anlatıldı.

        Geçmişi yüz yıla dayanan, geçmişe nazaran sofralarda daha az yer alsa da yerel kültürün önemli bir parçasını oluşturan maydanoz köftesi, bulgur, un, maydanoz ve çeşitli baharatlardan oluşuyor.

        Özellikle taze maydanoz ve çeşitli baharatların verdiği aromayla damaklara hitap eden yemek, yılın her döneminde hazırlanabiliyor ve doyurucu özelliği dolayısıyla tercih ediliyor.

        Besin değerleri açısından oldukça zengin bir yemek olan maydanoz köftesi, yaz aylarında soğuk servis ediliyor.

        Kalabalık sofralar için aile bireyleri veya komşularla hazırlanması bakımından sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine de katkı sunan yemek, ramazanda, bayramlarda ve özel günlerde tüketilip misafirlere ikram ediliyor.

        Maydanoz köftesinin tarifini AA muhabirine anlatan 25 yıllık aşçı Gülay Yalçın, yemeğin taze maydanoz ve baharatlar ile farklı lezzet sunmasının yanında besin değerleri açısından çok zengin olduğunu söyledi.

        Yalçın, "Maydanoz köftesi evde tek taşına yapılabildiği gibi bayramlarda veya özel günlerde kalabalık sofralar için hazırlanan mantı, gözleme, börek yapımı gibi el emeği gerektiren çeşit olması dolayısıyla dayanışma da gerektiriyor. Hamur haline getirilen karışımın top top köfte haline getirilmesi sırasında yardım gerektiren yemek, toplumsal bağların güçlenmesine katkısıyla sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip." dedi.

        Yemeğin evlerde sevilerek tüketildiğini ve eşiyle işlettikleri yemek imalathanelerinde de müşterilerine sunduklarını anlatan Yalçın, maydanoz köftesinin tok tutması dolayısıyla iftar ve sahurda tercih edildiğini sözlerine ekledi.

        Maydanoz köftesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (6-8 kişilik)

        • 1 demet maydanoz
        • 2 su bardağı pilavlık bulgur
        • 2-2,5 su bardağı sıcak su
        • 3 çorba kepçesi un
        • 3 baş orta boy kuru soğan
        • Yarım çay bardağı zeytinyağı
        • Göz kararı salça
        • İsteğe göre pul biber
        • İsteğe göre karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Sos

        • Yoğurt
        • 5-6 diş sarımsak
        • 2-3 yemek kaşığı yağ
        • Göz kararı ve isteğe göre karabiber, kırmızıbiber, nane

        Yapılışı

        1. Bulgur sıcak suyla ıslatılıp şişirmeye bırakılır.

        2. Suyunu çeken bulgura ince kıyılmış maydanoz, pul biber, karabiber, tuz ve unun yarısı konulup kontrollü olarak su ekleyerek yumuşak hamur kıvamına getirilir.

        3. Bir kaseye su alınır ve el ıslatılıp avuçla ceviz büyüklüğünde toplar yapılır.

        4. Hazırlan toplar un serili tepside harmanlanarak unlanır.

        5. Derin bir tencerede salça, zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, baharat eklenip kavrulur.

        6. İki buçuk bardak kadar kaynamış su ilave edilerek maydanoz köfteleri kaynayan suya bırakılır ve yapışmaması için belirli aralıklarla karıştırılır.

        7. Pişen maydanoz köfteleri kepçe yardımıyla yemeğin suyuyla servis tabağına alınır.

        8. Sos için 2-3 kaşık yağ, isteğe göre karabiber, kırmızıbiber ve naneyle cezvede eritilir.

        9. Bir kasede rendelenen sarımsak ve yoğurt çırpılır.

        10. Maydanoz köftelerinin üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos eklenerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

