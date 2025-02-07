Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santime kadar ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 34 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bazı köy yollarında meydana gelen ufak çaplı heyelanlar nedeniyle de ekipler çalışma yürütüyor.