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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı

        BARTIN'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:30
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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BARTIN'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

        Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santime kadar ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 34 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bazı köy yollarında meydana gelen ufak çaplı heyelanlar nedeniyle de ekipler çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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