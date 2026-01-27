Bartın'da bir kişi eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Bartın'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Derbent köyü Kula Mahallesi'nde Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada Nihat Ç, eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 4 çocuk sahibi Nihat Ç. ve Rukiye Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
