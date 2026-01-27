Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da bir kişi eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

        Bartın'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:29
        Derbent köyü Kula Mahallesi'nde Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada Nihat Ç, eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri 4 çocuk sahibi Nihat Ç. ve Rukiye Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

