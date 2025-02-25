Bartın'da 2 günde 5 bin ton kar toplandı (2)
BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARABartın'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA
Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 26.02.2025 Çarşamba günü etim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
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