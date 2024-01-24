Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da, ev kadını sattığı tablonun gelirini Gazze için bağışladı

        Bartın'da yaşayan Aynur Çatal, sattığı hat sanatı işlemeli filografi tablosundan elde ettiği geliri Filistin'e yardım için Türk Kızılay'ına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da, ev kadını sattığı tablonun gelirini Gazze için bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da yaşayan Aynur Çatal, sattığı hat sanatı işlemeli filografi tablosundan elde ettiği geliri Filistin'e yardım için Türk Kızılay'ına bağışladı.

        Kent merkezinde ikamet eden Aynur Çatal, yaklaşık 1 ayda tamamladığı "Allah'ü Ekber" yazılı hat sanatı işlemeli filografi tablosu yaptı.

        Tabloyu bir yakınına 3 bin liraya satan Çatal, elde ettiği geliri Türk Kızılay Bartın Şubesine teslim etti.

        Çatal, AA muhabirine, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine katkı sunmayı istediğini belirterek, bu düşüncesini de el emeği tabloyu satarak hayata geçirdiğini söyledi.

        Filistin'de ölen insanlara üzüldüklerini ve bu nedenle merhamet konusuna dikkati çekmek istediğini ifade eden Çatal, imkanı olan herkesi, az çok demeden yardım yapmaya davet etti.

        Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Önder Recep Acıbal ise Türk kadınının insanlığın zor durumda kaldığı her zaman, duyarlı davranışlarını ortaya koyduğunu kaydederek, mili mücadele döneminde de bunun bir çok örneğinin yaşandığını vurguladı.

        Tabloyu satın alan Bahriye Bahriye Köroğlu da eserin bedelinin Filistinliler için değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Park kavgası ölümle bitti!
        Park kavgası ölümle bitti!
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Denizde kaybolan Türk mürettebatı arama çalışmalarında 12'nci gün
        Denizde kaybolan Türk mürettebatı arama çalışmalarında 12'nci gün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye tel...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye tel...
        Adalet Bakanı Tunç, "Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor" programında konuştu...
        Adalet Bakanı Tunç, "Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor" programında konuştu...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenaze t...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenaze t...