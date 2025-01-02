Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması başlatıldı

Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.

Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

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