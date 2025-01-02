Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması başlatıldı
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı.
Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatıldı.
Limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen yunusu Çağlayan bölgesinde görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yunusun korkarak kendine zarar verme ihtimaline karşı hayvanı karadan takibe aldı.
Ekiplerin yunusu denize ulaştırma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan vatandaşlar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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