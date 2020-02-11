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Bartın Üniversitesi İİBF dergisi en etkili yayınlar arasında

İHA

Bartın Üniversitesi İİBF dergisi en etkili yayınlar arasında

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sobiad atıf dizini tarafından 846 dergi arasından etki faktörü (impact factor) üzerinden yapılan sıralamada ilk 10’a girmeyi başardı.
Sobiad (www.sobiad.com) veri tabanında bulunan bilgilerden hareketle taradığı dergilerin 2019 yılı etki faktörünü (İmpact Factor) kamuoyu ile paylaştı. Veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerin aldığı atıf durumu ile ilgili sayısal veriler değerlendirildiğinde Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (0,804 impact faktor) 846 yayın arasında etki faktörü en yüksek 10’uncu dergi oldu.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ise (0,579 impact faktör) yine 846 dergi arasında yapılan değerlendirmede 51’inci sırada yer aldı.
Sobiad tarafından her yıl Şubat ayının ilk pazartesi günü yayınlanması planlanan etki faktörü sıralamasıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürekli iyileşme anlayışıyla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduklarını söyledi.
“Üreten bir üniversite olarak geleceğimize değer katıyoruz”
Bartın Üniversitesi bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilere katkı sunanlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yayın sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla dikkat çekiyor ve gayretlerimizin memnuniyet verici sonuçlarına ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Üreten bir üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Gerek TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen gerekse TEKNOFEST gibi uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ediyor; bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz ‘ARGe Proje Pazarı’ gibi etkinliklerimizle de ‘Benim de bir fikrim var’ diyenlerle bir araya geliyoruz. Bölgemizin gelişimine odaklanıyor, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesi’nin ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında gerçekleştirilen projeleri önceliyoruz. Bartın Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarımızı ve ArGe İnovasyon faaliyetlerimizi her geçen gün arttırarak daha da yükseliş kaydetmeyi hedefliyoruz. Bu düşüncelerle bilimsel anlamda önemli bir kazanım elde ettiğimiz dergilerimizin yayınlanmasında emek veren ve çalışmalarıyla geleceğimize değer katan tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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