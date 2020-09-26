Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar

DHA

Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde denize açılan balıkçılar, ay kaybolduktan sonra suya fener tutarak yüzeye çıkan palamutların etrafını ağla çevirerek yakalıyor.
Karadeniz´e açılan balıkçılar bugünlerde bereketli günler yaşıyor. Bartın´ın Kurucaşile ilçesinde bulunan yaklaşık 20 balıkçı av sezonuyla birlikte denize açılarak, balık tutmaya başladı. Eski balık tutma geleneklerinin devam ettiği ilçede palamut gündüz saatlerinde `sürtme´, `uzatma´ yöntemleriyle tutulurken, gece ise farklı yöntemler uygulanıyor. Ay ışığının olmadığı saatlerde denize açılan balıkçılar deniz üzerine tuttukları fenerle `voli´ avı yapıyor.
İlçede yaşayan ve çocukluğundan bu yana balıkçılık yapan Cemalettin Uğur (35), 10 metre uzunluğundaki teknesinde 4 tayfasıyla ay ışığının olmadığı zamanlarda Kurucaşile ve Cide açıklarında nasiplerini arıyor. Fenerle denize ışık tutulurken, `Voli´ ismi verilen ağ ile balığın etrafı çevrilerek balıklar tutuluyor. 400 metre uzunluğundaki 15 metre derinliğindeki ağın tekneye alınması sırasında palamudun fazla olduğunu gören balıkçılar, bütün yorgunluklarını unutuyor.
Dedelerinden gördükleri yöntemlerle balık tuttuklarını söyleyen Cemalettin Uğur, "Kullandığımız her yöntem eski bir tekniktir. Örneğin el fenerinin denize yakılması bile farklı teknikleri vardır. Ay ışığının olmadığı saatlerde bizler denize açılarak, balığın hareketiyle oluşan yakamoza göre hareket ediyoruz. Balığın etrafını çevirdikten sonra ağı teknemize alıyoruz. Çok yoruluyoruz ama değiyor. Bu sezon palamut bolluğu var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah herkes bu sene ucuz balık yiyecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2020-09-26 12:15:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar
YEREL HABERLER Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar
Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu
Bartın’da defne üretimi 8 yılda 140 tondan 10 bin tona yükseldi Defne üretimi göçü de tersine çevirdi
YEREL HABERLER Bartın’da defne üretimi 8 yılda 140 tondan 10 bin ...
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak
YEREL HABERLER Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu ...
Palamut bereketi yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Palamut bereketi yüz güldürüyor
Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak
YEREL HABERLER Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X