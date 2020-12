Bartın Üniversitesi, YÖK-Cisco iş birliğindeki dijital eğitimde 3. fazda yer aldı

Bartın Üniversitesi, YÖK ve Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında 3. fazda yer alan üniversiteler arasına dahil edildi. Böylece Bartın Üniversitesi’nden 4 akademisyen “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında eğitimlere katılacak.

YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanında 16 Mart 2020’de başlatılan iş birliği kapsamında, Anadolu'da bulunan ve “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında verilen eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı. Projenin ilk iki fazında 51 akademisyene eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamaları dolayısıyla sertifikaları çevrimiçi törenle verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen törenin ardından projenin 3. fazının tanıtımı yapıldı.

Toplantıda, Ocak 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3. fazda yer alacak üniversiteler açıklandı. Anadolu’dan seçilen 30 üniversiteden 90’a yakın akademisyene CiscoODTÜ iş birliğiyle hazırlanan eğitimler verilecek. Bu kapsamda 3. faza dâhil edilen Bartın Üniversitesi’nde öğretim elemanları Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler, Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berk Üstün “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında eğitimlere katılacak.

“İki yıl önce başlattığımız yükseköğretimde dijital dönüşümün önemi ortaya çıktı”

YÖK Başkanı Saraç toplantıda yaptığı konuşmada Yeni YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek içinde bulunduğumuz süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi.

Saraç: “2018 yılının Aralık ayında, yani bundan tam iki yıl önce, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projemizi başlatmıştık. Projenin ilk etabında 20 üniversitemizden 60 binin üzerinde öğrencimize ve 10 binin üzerinde öğretim elemanımıza dijital beceri eğitimi verdik. Projemizin temel amacı, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerinin artırılmasıydı. Bu aslında bir farkındalık projesiydi. Biz YÖK olarak, sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük” dedi.

Konuşmasında pandemi sürecinde Yeni YÖK tarafından dijitalleşme konusunda yapılan çalışmalardan da bahseden Saraç, “Bu süreçte YÖK bünyesinde, çeşitli üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonunun oluşturduk. Yurt içi ve yurt dışına yönelik sanal fuarlar düzenledik. Uzaktan eğitim platformu sağlama protokolü, YÖK Dersleri Platformu ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi hazırladık” diye konuştu.

“Yüksek teknoloji, sibernetik ve dijital dünya gibi kavramlar her zaman gündemimizde oldu”

YÖK ve Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamına alınmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İhtisaslaşma alanımızın kapsamında da yer alan ve dünyanın güçlü unsurları olan yüksek teknoloji, sibernetik, dijital dünya gibi kavramlar her zaman gündemimizde oldu. Bu noktada tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayretler gösteriyoruz. Çabalarımızı destekler nitelikte olan YÖK ve Cisco iş birliğindeki projeye dâhil edilmemizi bu doğrultuda önemsiyor, yeni tecrübelerle hedeflerimize daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. Eğitimlere katılacak öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“İhtisaslaşma çalışmalarımızda geleceğimize değer katıyoruz”

Bartın Üniversitesi’nin YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamına alınan 15 üniversiteden biri olduğunu da hatırlatan Rektör Uzun, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalarla akıllı teknolojilere odaklandıklarını ifade etti.

Rektör Uzun, “Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Üniversitemizde, ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda alanında uzman akademik insan gücümüz ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Liman’ ve ‘Akıllı Şehir’ üst başlıkları kapsamında ‘Akıllı Üretim’, ‘Akıllı Sevkiyat’, ‘Akıllı Enerji’, ‘Akıllı Sağlık’, ‘Akıllı Eğitim’ ve ‘Akıllı Çevre’ alt başlıkları gibi konularda önemli çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar ve paydaş görüşleri neticesinde bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katıyoruz. 3 yıl önce ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla birlikte hız kazandırdığımız bu çalışmalarımız aynı zamanda ülkemizin öncelikleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nin hedeflerine de katkı sunacaktır. Bu düşüncelerle geleceği yakalayan stratejilerle bizleri teşvik eden ve her zaman yanımızda olarak bizleri yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

