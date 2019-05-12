Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. Dün oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray 66 puanla lider durumda...
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sacko, Sedat Ağçay, Hector, Boyd, Moulin, Orgill
TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Kaplan
MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.
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