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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de çocuğa zorla içki içirdiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Başakşehir'de çocuğa zorla içki içirdiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Başakşehir'de, bazı sosyal medya hesaplarından bir çocuğa zorla içki içirdiği görüntüler paylaşılan şüpheli, tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 06:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 06:35
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        Çocuğa zorla içki içirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Başakşehir'de, bir çocuğa zorla içki içirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir çocuğa zorla içki içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli F.İ'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan F.İ'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

        Aynı mahalledeki evinde yakalanan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtilmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Başakşehir
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