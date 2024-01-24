Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Başakşehir -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ?

        Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Futbolseverler tarafından Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati merak ediliyor. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başakşehir-Fenerbahçe ile bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 'Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından gündem oldu. İşte maçın kanalı...

        2

        Ligin 20. Haftası'nda evinde ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, RAMS Başakşehir’i yenerek kötü sonucu unutturmak istiyor. Ligte oynadığı son 7 maçta mağlüp olmayan Başakşehir evinde lider Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ligte 27 puan ile 9. Sırada bulunuyor. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        3

        7 EKSİK

        Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
        Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

        4

        MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak.Karşılaşma beIN SPORTS’dan naklen yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"