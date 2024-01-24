Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Başakşehir-Fenerbahçe ile bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 'Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından gündem oldu. İşte maçın kanalı...