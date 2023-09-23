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        Başakşehir - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Başakşehir - Galatasaray maçının canlı yayını HTSPOR'da! Hafta içinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in altıncı haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Kısa süre önce Emre Belözoğlu'yla yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir çıkış yakalamak isterken Galatasaray ise haftayı kayıpsız geçmenin peşinde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:50
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        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

        SAAT: 20.00

        HAKEM: Kadir Sağlam

        STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

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        Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi

        Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

        Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

        CİMBOM SON 17 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

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        Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

        "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

        ICARDI EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

        Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

        Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

        ÇAĞDAŞ ATAN'A İKİNCİ KEZ RAKİP

        Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

        Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.

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