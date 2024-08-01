Başakşehir, Konferans Ligi'nde üst tur için sahada!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 6-1'in rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımına konuk oluyor.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1'lik gibi büyük bir avantajla ayrılan Başakşehir, deplasmandan da galibiyetle dönmek istiyor
San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.
BAŞAKŞEHİR'İN BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.