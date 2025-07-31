Başakşehir tur peşinde!

Turuncu-lacivertliler, Ludogorets (2) ve Cherno More (1) ile yaptığı toplam 3 müsabakada 2 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 1 gol gördü.