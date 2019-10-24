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HaberlerFutbolBaşakşehir Wolfsberger maçı ne zaman? Başakşehir Avrupa Ligi maçı

Başakşehir'in konuğu Wolfsberger

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek! Başakşehir, grubun 1 numaralı favorisi Roma'ya dış sahada 4-0 kaybederken, evinde Borussia Mönchengladbach karşısında üstün oynamasına rağmen 1-1'lik sonuçla beraberliğe razı olmuştu

Başakşehir

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında bu akşam Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem IrfanPeljto yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor. Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı.

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

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Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan, Visca, İrfan, Robinho, Crivelli

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