Başkentte Anneler Günü’ne özel türkü şöleni

Angora Evleri Türk Halk Müziği Korosu tarafından Anneler Günü için düzenlenen türkü dinletisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte pek çok farklı yöreye ait türküler seslendirildi. Angora Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir, Kültür Sanat Merkezi Başkanı Funda Töremiş ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Ahmet Tekkuş, etkinliğe yönelik Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

“ETKİNLİĞİMİZİ HALKLA BULUŞTURALIM İSTEDİK”

Ahmet Tekkuş da “Anneler günü münasebetiyle düzenlenmiş bir etkinlik. 9 aydır çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da bu etkinliğimizi halkla buluşturalım istedik. Şu anda burada mevcut koromuz 35 kişi. 35 kişi ile beraber 24 türküyü bugün seslendirmiş olacağız. Bir şef için en güzel şey eğitim verdiğiniz amatör insanların türkünün yöresine göre nasıl söyleneceğini öğrenmesi ve söylemesi. Öğrenciler bunu öğrendikçe ben de şef olarak keyif alıyorum.” diye konuştu.