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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Başkentte Anneler Günü’ne özel türkü şöleni

        Başkentte Anneler Günü’ne özel türkü şöleni

        Angora Evleri Türk Halk Müziği Korosu tarafından Anneler Günü sebebiyle düzenlenen türkü dinletisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:32
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        Anneler Günü'ne özel türkü şöleni
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        Angora Evleri Türk Halk Müziği Korosu tarafından Anneler Günü için düzenlenen türkü dinletisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte pek çok farklı yöreye ait türküler seslendirildi. Angora Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir, Kültür Sanat Merkezi Başkanı Funda Töremiş ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Ahmet Tekkuş, etkinliğe yönelik Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        “BÜTÜN ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

        İbrahim Taşdemir, “Bu etkinlikler dizisi içerisinde bugün Türk halk müziği korosunun ikinci konserini yaşıyoruz. Konseri özellikle anneler gününe denk getirdik bu vesileyle de bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Aslında anneler gününü tek güne sığdırmak pek doğru değil. 365 günün tümü anneler günüdür.” diye konuştu.

        Funda Töremiş ise “Yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilediğimiz bu gecede emeği geçen hocalarımıza saz ekibine ve koro üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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        “ETKİNLİĞİMİZİ HALKLA BULUŞTURALIM İSTEDİK”

        Ahmet Tekkuş da “Anneler günü münasebetiyle düzenlenmiş bir etkinlik. 9 aydır çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da bu etkinliğimizi halkla buluşturalım istedik. Şu anda burada mevcut koromuz 35 kişi. 35 kişi ile beraber 24 türküyü bugün seslendirmiş olacağız. Bir şef için en güzel şey eğitim verdiğiniz amatör insanların türkünün yöresine göre nasıl söyleneceğini öğrenmesi ve söylemesi. Öğrenciler bunu öğrendikçe ben de şef olarak keyif alıyorum.” diye konuştu.

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