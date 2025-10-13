Habertürk
        Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı - Basketbol Haberleri

        Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı

        TBF Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 5. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:00
        Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 5. Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan seminerde TBF yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

        TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde alanında uzman isimler, basketbol yöneticiliği ve spor yönetimi konularında paylaşımlarda bulundu.

        Basketbol yöneticilerinin profesyonel gelişimine katkı sağlamayı ve sektörde sürdürülebilir yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan seminerde Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Pınar Çiler Çağlayan basketbolda kurumsallaşma, kulüp yönetiminde stratejik yapı, TBF Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk spor yönetiminde güncel yaklaşımlar, TBF Sportif Direktörü Alper Tunca Yılmaz genel menajerlerin sorumluluk alanları, Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu spor organizasyonlarında sponsorluk yapıları, TBF Medya İletişim Müdürü Yusuf Demirtaş basketbol yöneticisinin medya ve iletişim stratejileri, Fenerbahçe Doğuş Yelken ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Spor Psikoloğu Berceste Şeber spor yöneticiliğinde zihinsel dayanıklılık ve baş etme stratejileri konularında sunumlar yaptı.

