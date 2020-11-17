Euroleague de 8. hafta heyecan\u0131 Baskonia Fenerbah\u00e7e Beko ma\u00e7\u0131yla devam ediyor. Haftan\u0131n en dikkat \u00e7eken ma\u00e7lar\u0131 aras\u0131nda yer alan zorlu m\u00fccadele bu ak\u015fam saat 22:30 da ba\u015flayacak. \u0130\u015fte zorlu ma\u00e7la ilgili merak edilenler... BASKONIA FENERBAH\u00c7E BEKO MA\u00c7I HANG\u0130 KANALDA? Euroleague de 9. hafta ma\u00e7\u0131 olan Baskonia Fenerbah\u00e7e Beko m\u00fccadelesi bu ak\u015fam 22:30 da beIN Sports Haber den canl\u0131 yay\u0131nlanacak... KANARYA, SER\u0130 PE\u015e\u0130NDE! Ligde 8 ma\u00e7ta d\u00f6rder galibiyet ve yenilgi alan sar\u0131-lacivertli ekip 9. s\u0131rada bulunuyor. THY Avrupa Ligi ndeki ilk 2 ma\u00e7\u0131n\u0131 kazanan Fenerbah\u00e7e Beko, sonraki 6 ma\u00e7ta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir ba\u015fka \u0130spanya temsilcisi Barcelona ya konuk olan sar\u0131-lacivertli tak\u0131m, sahadan 42 say\u0131 farkla 97-55 ma\u011flup ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. TDS Baskonia ise 6 kar\u015f\u0131la\u015fmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. s\u0131rada yer al\u0131yor. \u0130spanya temsilcisi son 3 ma\u00e7\u0131nda rakiplerine yenildi.