Başvuruda geciken daha az işsizlik maaşı alır

İşsizlik ödeneği çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın kendi kastı ve kusuru olmaksızın işini kaybeden çalışanlara verilir. Ancak, işsizlik maaşı bağlanabilmesi için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sigortalı çalışmak gerekiyor.

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İşsizlik maaşı, son 4 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 40’ı üzerinden bağlanır. Ancak, işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz. Bu yıl mayıs ayından sonra işini kaybedenler için işsizlik maaşı 8.001 TL ile 16.002 TL arasında değişir.

REKLAM İşsizlik maaşının süresi, prim ödeme gün sayısına göre değişir. İş akdinin sona erdiği tarihten önceki üç yıl içinde; 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar da 10 ay işsizlik maaşı bağlanır. BAŞVURUYU 30 GÜN İÇİNDE YAPIN İş akdi feshedilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekir. Başvuruyu 30 gün sonra da yapmak mümkündür. Ancak, gecikilen her gün işsizlik maaşı sürelerinden düşülür. Örneğin, 6 ay işsizlik ödeneği hakkı bulunan bir işçi 30 gün içinde değil de 50 gün içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunursa 6 ay yerine 5 ay 10 günlük işsizlik maaşı alabilir. Maaşın 20 günlük kısmı kesilir. Otuz günlük süre işverence iş akdinin feshedildiğinin işçiye bildirildiği tarihte başlar.

İşsizlik maaşı başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Maaş da her ayın 5’inde ödenir. REKLAM SAĞLIK HİZMETİ ALIRLAR İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanır. işsizlik maaşı aldıkları süre boyunca kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanırlar. KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR? İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını değerlendirirken, işçinin işverence hangi işten çıkış koduyla iş akdinin feshedildiğine bakar. İşten çıkış kodu ödenek vermeye elverişli olmayanlar işsizlik maaşı alamazlar.

İşten çıkış kodlarına ve iş akdinin fesih nedenlerine göre işsizlik ödeneğini alma hakkı şöyledir: 01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi – Alamaz 02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi – Alamaz 03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) – Alamaz REKLAM 04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi – Alır 05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi – Alır 08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle – Alamaz

09 Malulen emeklilik nedeniyle – Alamaz 10 Ölüm – Alamaz 11 İş kazası sonucu ölüm – Alamaz ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKAN KİŞİ ALIR 12 Askerlik – Alır 13 Kadın işçinin evlenmesi – Alamaz 14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması – Alamaz 15 Toplu işçi çıkarma – Alır 16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli – Alamaz 17 İşyerinin kapanması – Alır 18 İşin sona ermesi – Alır

19 Mevsim bitimi (Bu kod, iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz 20 Kampanya bitimi (Bu kod iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz REKLAM 21 Statü değişikliği – Alamaz 22 Diğer nedenler – Alamaz SAĞLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALIR 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih – Alır 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih – Alır

25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih – Alır 26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih – Alamaz 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih – Alır 28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih – Alır 29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih – Alamaz 30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz

31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih – Alır REKLAM 32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi – Alır 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi – Alır 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih – Alır 35 6495 Sayılı Kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler – Alamaz 36 KHK ile işyerinin kapatılması – Alır 37 KHK ile kamu görevinden çıkarma – Alamaz 38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma – Alamaz

39 696 KHK ile (taşerondan) kamu işçiliğine geçiş – Alamaz 40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış – Alır 41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler – Alamaz AHLÂK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILAN ALAMAZ 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması – Alamaz

REKLAM 43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması – Alamaz 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması – Alamaz 45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması – Alamaz 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması – Alamaz