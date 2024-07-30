Başvuruda geciken daha az işsizlik maaşı alır
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlara, son üç yıllık dönemdeki sigortalı çalışma süresine bağlı olarak 6 aydan 10 aya kadar süreyle işsizlik maaşı bağlanır. İşsizlik maaşı başvurusunun, iş akdinin feshedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir. Gecikilen her gün işsizlik maaşı süresinden düşülür. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenleri yazdı
İşsizlik ödeneği çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın kendi kastı ve kusuru olmaksızın işini kaybeden çalışanlara verilir. Ancak, işsizlik maaşı bağlanabilmesi için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sigortalı çalışmak gerekiyor.
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İşsizlik maaşı, son 4 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 40’ı üzerinden bağlanır. Ancak, işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz. Bu yıl mayıs ayından sonra işini kaybedenler için işsizlik maaşı 8.001 TL ile 16.002 TL arasında değişir.
İşsizlik maaşının süresi, prim ödeme gün sayısına göre değişir. İş akdinin sona erdiği tarihten önceki üç yıl içinde;
600 gün primi olanlar 6 ay,
900 gün primi olanlar 8 ay,
1080 gün primi olanlar da 10 ay işsizlik maaşı bağlanır.
BAŞVURUYU 30 GÜN İÇİNDE YAPIN
İş akdi feshedilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekir. Başvuruyu 30 gün sonra da yapmak mümkündür. Ancak, gecikilen her gün işsizlik maaşı sürelerinden düşülür. Örneğin, 6 ay işsizlik ödeneği hakkı bulunan bir işçi 30 gün içinde değil de 50 gün içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunursa 6 ay yerine 5 ay 10 günlük işsizlik maaşı alabilir. Maaşın 20 günlük kısmı kesilir. Otuz günlük süre işverence iş akdinin feshedildiğinin işçiye bildirildiği tarihte başlar.
İşsizlik maaşı başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Maaş da her ayın 5’inde ödenir.
SAĞLIK HİZMETİ ALIRLAR
İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanır. işsizlik maaşı aldıkları süre boyunca kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanırlar.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını değerlendirirken, işçinin işverence hangi işten çıkış koduyla iş akdinin feshedildiğine bakar. İşten çıkış kodu ödenek vermeye elverişli olmayanlar işsizlik maaşı alamazlar.
İşten çıkış kodlarına ve iş akdinin fesih nedenlerine göre işsizlik ödeneğini alma hakkı şöyledir:
01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi – Alamaz
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi – Alamaz
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) – Alamaz
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi – Alır
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi – Alır
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle – Alamaz
09 Malulen emeklilik nedeniyle – Alamaz
10 Ölüm – Alamaz
11 İş kazası sonucu ölüm – Alamaz
ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKAN KİŞİ ALIR
12 Askerlik – Alır
13 Kadın işçinin evlenmesi – Alamaz
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması – Alamaz
15 Toplu işçi çıkarma – Alır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli – Alamaz
17 İşyerinin kapanması – Alır
18 İşin sona ermesi – Alır
19 Mevsim bitimi (Bu kod, iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz
20 Kampanya bitimi (Bu kod iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz
21 Statü değişikliği – Alamaz
22 Diğer nedenler – Alamaz
SAĞLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALIR
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih – Alır
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih – Alır
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih – Alır
26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih – Alamaz
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih – Alır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih – Alır
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih – Alamaz
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) – Alamaz
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih – Alır
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi – Alır
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi – Alır
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih – Alır
35 6495 Sayılı Kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler – Alamaz
36 KHK ile işyerinin kapatılması – Alır
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma – Alamaz
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma – Alamaz
39 696 KHK ile (taşerondan) kamu işçiliğine geçiş – Alamaz
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış – Alır
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler – Alamaz
AHLÂK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILAN ALAMAZ
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması – Alamaz
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması – Alamaz
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması – Alamaz
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması – Alamaz
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması – Alamaz
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi – Alamaz
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi – Alamaz
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi – Alamaz
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması – Alamaz